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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"ثقافة البحيرة" يختتم فعاليات ليالي رمضان.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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اختتم قصر ثقافة البحيرة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، على مسرح الثقافة بدمنهور، وسط إقبال وتفاعل كبير، والتي أقيمت ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

تضمن الختام عرض فنيا لفرقة أوبرا عربى بقيادة محمد مصطفي، قدمت الفرقة باقة متنوعة من الفقرات الفنية المميزة عن ذكريات رمضان زمان منها الراجل دا هيجننى، فطوطة، رمضان جانا، الكاميرا الخفية، فوازير عالم ورق، بكار، المسحراتى سيد مكاوي.

وكان الفرع قد اختتم فعاليات ليالي رمضان بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومحمد البسيوني مدير عام ثقافة البحيرة، حيث قدم المنشد الشيخ زين محمود وفرقته الموسيقية باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات الدينية منها "مولاى، مدد يا رسول الله"، كما أقيمت عدة ورش فنية منها ورشة أشكال بالفوم والشيش طاووك، ورشة عمل شنطة بالجوخ والستان استخدام فيها الفوم والجوخ لصنع أشكال فنية مختلفة مع الأطفال لتنمية مهاراتهم، بجاتب ورشة رسم و تلوين ورسم على الوجه وتعليم أساسيات الرسم، بالإضافة إلى سرد قصة عن مكارم الأخلاق ورد الجميل إيمان القمحاوي وكيفية التعامل مع الاخر بالاخلاق الحميدة والدروس المستفادة من خلال القصة وتفاعل الأطفال معها.

فعاليات ليالي رمضان بالبحيرة نظمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وشهدت على مدار لياليها عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج شامل لقصور الثقافة.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة البحيرة ليالي رمضان الثقافية