فيوتشر يفوز على المحلة بهدف

فاز فريق فيوتشر على غزل المحلة بهدف في المباراة التي جمعتهما عل مل غزل النح في مباريات الدوري.

احرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة ٥٧ في الشوط الثاني.

اعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون والمقرر لها بعد قليل حيث تقام على ستاد المحلة.

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. محمد جابر، إيهاب سمير، معاذ الحناوى، مصطفى العش.

خط الوسط.. أحمد الشيخ، محمد بازوكا، إبراهيم عايش، أحمد النادرى.

الهجوم.. كريم مصطفى، تشارلز باسى.

الاحتياطى.. أحمد رضا، السيد الشبراوى، ابراهيما كونيه، عمرو شعبان، طارق سامى، حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل اوروك، مصطفى أسامة