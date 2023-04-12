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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي البنك الأهلي يقرر عودة كريم حسن شحاتة لمنصب مدير الكرة

اللواء اشرف نصار
اللواء اشرف نصار
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أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عودة كريم حسن شحاته لمنصب مدير الكرة وذلك بناء على رغبة المدير الفني الذي طالب بوجود هذا المنصب خلال الفترة المقبلة للتركيز في النواحي الفنية.
وكان كريم شحاته قد تولي منصب مدير الكرة لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي من قبل لذلك جاء القرار بعودته لدرايته بمنظومة الفريق والحفاظ علي عامل التركيز خلال المرحلة القادمة. 
ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام التاسعة والربع مساء.

فريق البنك الأهلي حسن شحاته منصب مدير الكرة لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى