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الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم" تعتمد جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي بمدارس المتفوقين "STEM"

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2022 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM".
وتبدأ الامتحانات يوم 6 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، وتنتهي الأربعاء 17 من الشهر نفسه.
كما تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 7 مايو 2023 وتنتهي الخميس 18 مايو المقبل.
ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين الامتحانات على مستوى الجمهورية في مواعيد محددة وفقا للجدول المعتمد من الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

الأول والثاني الثانوي العلوم والتكنولوجيا مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا