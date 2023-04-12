لكمة قوية.. ماني يتعدى بالضرب على ساني بعد مباراة بايرن ميونخ والسيتي

وقع اشتباك قوي بين السنغالي ساديو ماني، وزميله ليروي ساني لاعبي بايرن ميونخ الألماني، بعد مباراة الفريق، أمس الثلاثاء، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة من مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد معقل الأخير، ليضع السيتي قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل موقعة الإياب على ملعب أليانز أرينا.

وشارك الألماني ساني أساسيًا مع البايرن، بينما دخل ماني كبديل في الدقيقة 69 بدلًا من جمال موسيالا.

ووجه أسد التيرانجا لكمة قوية في وجه ليروى ساني على أرضية ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء، بعدما حدث خلاف كبير بينهما، قبل أن يتدخل زملائهما لتهدئة الأمور بينهما.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، التي أكدت أن المشاجرة بين ماني وساني بدأت في الدقيقة 83 من المباراة، عندما ركض ماني في المساحة للحصول على كرة بينية من ساني، وتفاجئ نجم منتخب السنغال بغضب لاعب الماكينات الألمانية، ليوجه ماني لزميله لكمة قوية في وجهه، بعدما اشتكى من كيفية تحدث ساني معه.

وسيطر لاعبو البافاري على الموقف بإرسال ساني إلى غرفة الملابس، حيث أن الضربة تركت علامة على وجهه، ولم يعلق النادي على الحادث والعواقب المحتملة.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه ليروى ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وكان ساني ينزف بسبب تعدي ماني عليه بالضرب بعد المشاجرة، وتدخل لاعبو بايرن ميونخ بإبعاد الثنائي إلى غرفة خلع الملابس.