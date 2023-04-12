محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير الأبنية التعليمية الجديد

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المهندس كمال موسى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة الجديد، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وهنأه المحافظ بمنصبه الجديد متمنياً له كل التوفيق والنجاح.



وخلال اللقاء تابع محافظ جنوب سيناء نسب التنفيذ للمشروعات الخاصة بالهيئة علي أرض المحافظة الجاري تنفيذها وهي إنشاء مدرسة المالحة الابتدائية بنويبع و تتكون من سته فصول التكلفة التقديرية حوالي 4 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ بها 60%، وتوسعات مدرسة الشهيد ياسر الحديدي تعليم اساسي بمدينة دهب لحل مشكلة الكثافات وتتكون من 11 فصل التكلفة التقديرية حوالي 3 مليون جنيه نسبة التنفيذ 100 %، وإنشاء المجمع التعليمي بنويبع يتكون من 14 فصل والتكلفة التقديرية 9 مليون جنيه نسبة التنفيذ 30%، والتوسعات بمدرسة المعين التعليم الأساسي بابو زنيمة لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم وتتكون 3 فصول والتكلفة التقديرية 3 مليون جنيه تقريبا ونسبة التنفيذ 50% .



وناقش أيضا سير أعمال توسعات مدرسة الرملة تعليم اساسي بأبو زنيمة لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، تتكون من 3 فصول التكلفة التقديرية 2.5 مليون جنيه تقريبا نسبة التنفيذ 42% ، و الإحلال الكلي بمدرسة ثانوى تجارى بالطرفة بسانت كاترين تتكون من 6 فصول بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليون جنيه تقريبا ونسبة التنفيذ 60 %، وتوسعات مدرسة القديسة كاترين تعليم أساسي لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم تتكون من 3 فصول التكلفة التقديرية 2.5 مليون جنيه تقريبا نسبة التنفيذ 65% ، وإنشاء الاداره التعليميه بنويبع عبارة عن مبنى إدارة تعليمية التكلفة التقديرية 5 مليون جنيه نسبة التنفيذ 2 %، وإحلال جزئي بمدرسة الفيروز الرسميه للغات بشرم الشيخ لحل مشكلة الكثافات وتتكون من 39 فصل التكلفة التقديرية 14 مليون جنيه تقريبا نسبة التنفيذ 76%، وتوسعات مدرسة جيل اكتوبر تعليم اساسي بشرم الشيخ لحل مشكلة الكثافات وتتكون من 16 فصل التكلفة التقديرية 8 مليون جنيه نسبة التنفيذ 42%.



كما استعرض مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة عددا من المشروعات التي سيتم تنفيذها منها إنشاء مدرسة وادي مجرى الابتدائية في مدينة نويبع تتكون من 6 فصول تكلفته التقديرية 8 مليون جنيه لحل مشاكل مدارس الوديان، وإنشاء مدرسة ثانوي صناعي بوادي فيران تتكون من 9 فصول بتكلفه تقديريه 30 مليون جنيه لحل مشاكل مدارس الوديان وخاصة منطقة فيران ، وتوسعات مدرسة بلال بن رباح ابتدائي بمدينة أبو زنيمة توسع 16 فصل 15 مليون جنيه لحل مشكلة الكثافات، وإنشاء مدرسة دهب الثانوية الفندقية بعدد 6 فصول بتكلفة 12 مليون جنيه تقريبا لحل مشكلة الكثافات، وانشاء المدرسة اليابانية براس سدر تتكون من 28 فصل 40 بتكلفة مليون جديده 40 مليون تقريبا ، وانشاء المدرسة اليابانية بدهب عدد الفصول 14 فصل بتكلفة 25 مليون جنيه.