رفع تراكمات الأمطار وحملات مكثفة بالمحاور المرورية في أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة

تواصل أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها لإزالة تراكمات مياه الأمطار لسرعة عودة الأمور لطبيعتها فى شوارع وميادين وعند منازل ومطالع الكباري والأنفاق إلى جانب الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار خلال موجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال رفع كافة تراكمات مياه الأمطار في ضوء مواصلة الأجهزة التنفيذية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية باتخاذ الاستعدادات القصوى وبذل الجهود لرفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والداخلية وبالمحاور المرورية باستخدام سيارات شفط وكسح المياه لتيسير حركه السيارات وعبور المشاه بالطرق العامة .

وشملت الجهود رفع التراكمات بنطاق كورنيش النيل والاوتوستراد وشارع متحف الحضارات كما تم شفط وتجريف المياه بشارع الاوتوستراد بنطاق حي طره حيث يتمركز عدد ٣ من الشفاطات بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وبالتنسيق مع الجهات التنفيذي حفاظا علي أرواح المواطنين والمارة وتيسير الحركة المرورية دون أي معوقات.

وتواصل أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها لرفع كافة تجمعات مياه الامطار بالميادين والشوارع الرئيسية بالحي حتي لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث اي تداعيات أخري حيث تم التنبيه علي مشرفي المناطق برفع اي مستجدات وجاري متابعة الاماكن التي بها تجمعات ورفعها .

شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية مع استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمنطقة الجنوبية للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها؛ تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية لسقوط الأمطار.