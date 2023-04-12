دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ميلان المتوقع أمام نابولي

يستضيف فريق ميلان، مساء اليوم الأربعاء، مواطنه نابولي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

وتنطلق صافرة الروماني استيفان كوفاكس، حكم مباراة ميلان ونابولي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الروسونيري، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، فضلًَا عن تفوقه على متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي منذ أيام بالجولة الثامنة والعشرين، حينما فاز الأحمر والأسود برباعية نظيفة.

ويلتقي ميلان بنظيره نابولي، في لقاء الإياب يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

ومن المتوقع، أن يبدأ ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، بالثلاثي الهجومي الأساسي، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو، وبراهيم دياز.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – سيمون كيير – فيكايو توموري – دافيد كالابريا

خط الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – رادي كرونيتش

خط الهجوم: رافائيل لياو – أوليفيه جيرو – براهيم دياز.