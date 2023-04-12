بند غريب فى عقد مدرب الزمالك الجديد

كشفت تقارير كولومبية عن بند غريب تم وضعه فى عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المنتظر وصوله الى القاهرة اليوم الأربعاء لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء .

وذكرت إذاعة "كراكول" الكولومبية أن أوسوريو وقع عقدا مع الزمالك لمدة 18 شهرا ، وانه سيصل الى القاهرة خلال ساعات بدون مدربين مساعدين أجانب .

وأشارت الإذاعة الكولومبية إلى أنه تم وضع بند فى عقد أوسوريو ينص على رحيله عن النادي فى أى وقت حال تلقيه عرضا لتدريب أحد المنتخبات الوطنية .

حدد الكولومبي أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أول مطالبه من إدارة النادي قبل توليه المهمة بشكل رسمي لتدريب القلعة البيضاء .

وشدد أوسوريو على ضرورة إحضار ميزان لعمل قياسات أوزان للاعبي الفريق فى أول مران سيقود به الفريق، على أن يتم كتابة وزن كل لاعب فى تقرير خاص، من أجل تحسين الجانب البدني فى صفوف الأبيض .

وتنتظر إدارة نادي الزمالك وصول أوسوريو اليوم إلى القاهرة بعدما تعذر وصوله بالأمس بسبب أزمة الطيران .

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.