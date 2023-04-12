محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

استمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لتقرير مفصل عن موقف الأعمال الجارية بمشروع التجلي الاعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك في اطار متابعته اليومية والمستمرة للموقف التنفيذي وسير الأعمال بجميع المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.

واستعرضت الدكتورة ايمان متولي خبير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية بمحافظة جنوب سيناء بناء على تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين كعاصمة للسياحة الدينية على مستوى العالم في اطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن المشروع يتكون من مركز زوار المدينة، وساحة السلام، يحتوى على قاعة مؤتمرات تتسع لـ ٦٠٠ فرد بالإضافة إلى ساحة احتفالات، وايضا النزل البيئي الجديد باجمالى ١٩٢ غرفة .

وأضاف أنه يتم تطوير المنطقة السياحية لتشمل المنتجع الجبلي ومبنى البازارات والنادى الاجتماعى وتطوير وادي الدير ومشروعات مواجهة أخطار السيول بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الطرق والمرافق (مياه-صرف-زراعة -كهرباء-اتصالات - إضاءة داخلية).

ولفت إلى أنه يتم تطوير منطقة اسكان البدو من خلال أعمال تحسين واجهات المبانى الخارجية بالإضافة إلى تحسين شبكة المرافق وإنشاء حضانة كما يتم إنشاء الفندق الجبلى بسعة ١٥٠ غرفة وتطوير النزل القديم بالإضافة إلى المجمع الاداري الجديد والمجمع السكني بحي الزيتونة وتطوير مركز البلدة التراثية واخيرا اعمال التنسيق الحضارى بممشى وادى الأربعين بالمدينة.