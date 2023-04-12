إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة شبرا النملة

شهد طريق "طنطا - كفر الزيات" في محافظة الغربية انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات واشتباه بالمخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة بترعة على طريق "طنطا - كفر الزيات"، في نطاق قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا، تم الدفع بسيارات إسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى والحماية المدنية إلى محل البلاغ، للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أجرة داخل ترعة على طريق قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم محمد صلاح- 25 سنة- ومقيم بمحافظة البحيرة ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه مابعد الارتجاج، وجيهان حسن 49 سنة ومقيم بكفر الزيات، ومصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وكدمات بالصدر، وحلا البنا، 23 سنة كفر الزيات ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم وأحمد محمد- 45 سنة كفرالزيات - كدمة بالرأس وسحجات بالقدمين ومحمد على حسن الشيمي ٤٥سنة كفرالزيات ومقيم بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 15 سم واشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات بالجسم ومحمود محمد -31 سنة كفر الزيات ومصاب بكدمة بالوجه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.