تداول 577 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال مارس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 577 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي بنسبة زيادة 17 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي وسجلت الواردات 197 ألف طن بضائع بينما سجلت الصادرات 380 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 4 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي .

وشهد ميناء سفاجا تداول 428 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 37 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 159 ألف طن و صادر 269 ألف طن ، بينما شهد ميناء نويبع تداول 64 ألف طن بنسبة زيادة 16 % عن الفترة المثيلة بكمية وارد 11 ألف طن و صادر 53 ألف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 11 ألف طن بنسبة زيادة 110 % عن الفترة المثيلة بكمية وارد 3 آلاف طن وصادر 8 آلاف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 24 ألف طن بروبلين وامونيا وتصدير 50 ألف طن فوسفات من ميناء الحمراوين .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على تقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وعدم تكدس الشاحنات داخل الموانئ، والعمل على سرعة الإفراج عنها لتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير جميع الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا الى أن زيادة كمية تداول البضائع بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات، من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة، وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية ، للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 4 %.