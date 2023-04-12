ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يطلب من رئيس الوزراء الهندي مساعدات إضافية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يطلب فيها مساعدات إنسانية إضافية تتضمن أجهزة طبية من الهند. 

وذكرت الوزارة- في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن هذا الطلب جاء خلال زيارة نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكراني إيماين دزاباروفا للهند، التي استغرقت ثلاثة أيام، حيث قامت المسئولة الأوكرانية بتسليم رسالة الرئيس الأوكراني إلى وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية ميناكاشى ليخى؛ لتسليمها إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأضافت الوزارة الهندية أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة الحكومية الهندية الأوكرانية في الهند، خلال موعد يناسب الجانبين.

وأشارت إلى أن نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكراني اجتمعت أيضا مع سكرتير شئون الغرب في الوزارة سانجاى فيرما، حيث بحثا قضايا متعددة تتعلق بالمساعدات الإنسانية والاقتصادية وشئون الدفاع والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، وأن الجانبين اتفقا على عقد الجولة القادمة من المشاورات بين مسئولي وزارة الشئون الخارجية فى العاصمة الأوكرانية (كييف) في موعد يناسب الجانبين.

وتابعت أن المسئولة الأوكرانية ذكرت أن عملية إعادة بناء البنية الأساسية في أوكرانيا، يمكن أن تتيح فرصة لعمل شركات هندية هناك.

الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء الهندي زيلينسكي