ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو أعلى الطريق الأوسطي قبل صينية الواحات اتجاه محور الضبعة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي قبل صينية الواحات اتجاه محور الضبعة بمدينة 6 أكتوبر.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بيجو اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث إنقلاب سيارة بيجو الطريق الاوسطي بأكتوبر محور الضبعة غرفة عمليات النجدة