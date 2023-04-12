إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو أعلى الطريق الأوسطي قبل صينية الواحات اتجاه محور الضبعة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي قبل صينية الواحات اتجاه محور الضبعة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بيجو اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.