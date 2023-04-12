هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.4 % ليصل إلى 16,763.23 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 2,986.44 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4,484.03 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 2,947.16 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 1.54 % ليصل إلى مستوى 20,054.58 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.75 %، وصولا الى 6,942.6 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.34%، وصولا إلى مستوى 2,700.15 نقطة.