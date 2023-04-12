وزير الشباب يشارك طلاب "تربية رياضية" حلوان الإفطار الرمضاني

استقبلت كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل إفطار رمضاني أمس الثلاثاء، وتضمن الإفطار الجماعي حفلا موسيقيا لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، تميز بالأجواء الرمضانية الودية .

في كلمته أكد وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة والأنشطة الاجتماعية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الروح الرياضية والتلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، واختتم كلمته بتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع إلى الاستمتاع بأجواء هذا الشهر الفضيل وتعزيز قيم الأخوة والتسامح والتعاون فيما بينهم.

ورحب الدكتور السيد قنديل بوزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن الجامعة تسعى بجدية إلى توسيع دائرة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تقام داخل حرم الجامعة، لأنها تعتبر جزءًا مهمًا من تعليم الطلاب وتنميتهم بشكل شامل، حيث تلتزم الجامعة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وأنها لن تدخر جهدًا في دعم وتشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في الجامعة.

كما أكد الدكتور عماد مصطفى العزباوي أن الكلية تسعى بجدية إلى توسيع دائرة الأنشطة الطلابية بهدف تطوير وتنمية شخصية الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم باللقاء مؤكدين على أهمية الفعاليات الاجتماعية والثقافية في تعزيز التلاحم والتواصل بين الأفراد.

عقدت الاحتفالية بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أحمد معارك، الدكتور وليد عبد الرازق، الدكتور عبد اللطيف صبحي، وكلاء الكلية، وقيادات الكلية على رأسهم الدكتور كمال درويش والدكتور صبحي حسانين، والسادة رؤساء الأقسام العلمية بالكلية واتحاد طلاب الكلية، وأمين الكلية وبعض أفراد الجهاز الإداري بالكلية والخدمات المعاونة.