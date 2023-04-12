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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اجتماع سعودي عراقي لبحث مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

وزير الطاقة السعودى
وزير الطاقة السعودى
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بحث وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء العراقى المهندس زياد فاضل تطورات العمل فى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع سيسهم في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع تناول فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، واطلع الجانب العراقي على الإصلاحات المالية والتنظيمية التي شهدها قطاع الكهرباء في السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

الربط الكهربائي وزير الطاقة السعودي