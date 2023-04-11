الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين الصحيين في أوكرانيا

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب تأثير الأعمال العدائية على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي بأوكرانيا، وسط القصف المتواصل على المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن مستشفى في خيرسون تضرر بعد أن أصيب بقصف اليوم، مستشهدًا بالعاملين الإنسانيين على الأرض.

وأشار إلى أن عاملين صحيين على الأقل أصيبا يوم الجمعة بعد أن تعرضت سيارة إسعاف للقصف في بلدة بريسلاف، في منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في خيرسون.

وأضاف: منذ بداية الحرب الشاملة، تعرضت مرافق صحية على جانبي الخطوط الأمامية في أوكرانيا للتدمير أو الضرر، وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لـ 24 هجومًا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، وفي عام 2022، وقع ما يقرب من 70 في المائة من جميع الهجمات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم في أوكرانيا.

وشدد المتحدث الأممي مجددًا على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية كما هو منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي، وأكد أن المنظمة تعمل مع شركائها على استمرار الخدمات الصحية.

وأضاف أن القوافل الإنسانية أوصلت الأدوية والإمدادات الطبية إلى عدة مواقع على طول خط المواجهة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون وزابوريجيا. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا في العام الماضي خدمات صحية لحوالي 9.4 مليون شخص في أوكرانيا.