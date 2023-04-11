ملخص حلقة 20 من مسلسل جميلة

عرض مساء اليوم الحلقة العشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بقرار شهيرة إعطاء إجازة لفرد الأمن والخادمة لمدة يوم واحد، تخرج شهيرة المسدس، يخبر زياد جميلة بقرار رجال المباحث باستبعاد شريف عن حادث السيارة، ترتدي شهيرة ايشارب وتستعد للخروج، تستقبل جميلة وزياد بمنزلهم شيري وهشام وماجي وأمير على مأدبة طعام كبيرة احتفالا بحمل جميلة.

تقابل شهيرة رجب وتطلب منه الصعود في سيارتها، يسألها رجب لماذا لم نتحدث في البيت وتخبره بتواجد الأولاد بالمنزل ويبدو أنها تعتزم أمرًا ما.

تخبر شيري الجميع بقصة خيانة احدى صديقتها بزواجها من زوج صديقتها، يعلق هشام عن الأمر أن السبب يرجع للزوجة.

يعاتب رجب شهيرة على ما حدث وتخبره "الي فات مات وادفن"، يقترح هشام على زياد وأمير السفر لقضاء وقت ممتع، يخبر رجب شهيرة انه ظل طوال 15 عام يبحث عنها عن أبنائه ويؤكد لها ان مشاهدته للفيديو السبب في معرفة مكانها، تقف شهيرة بسيارتها وسط الصحراء وتخبر رجب ان هذا مكان دفن ابنته وتطلب منه النزول لكي يرى المقبرة، ينزل رجب من السيارة وهو يسأل شهيرة "كيف ماتت ابنتي؟" تخبره شهيرة انها مازالت على قيد الحياة ولكن موته أصبح ضرورة وأطلقت عليه طلقتين من المسدس وتهربت.

تقرر شيري اعداد فيديو مجمع يحمل عبارات تهنئة لجميلة بسبب حملها، تشاهد نرمين الفيديو، تتصل شيري بنرمين وتخبرها بعض المعلومات عن جميلة وتؤكد لها نرمين ان هناك مشاكل بينها وبين أهلها، يخبر هشام شيري عدم الحديث مع نرمين مرة أخرى خاصاً انه حديث بدون مقابل، نؤكد له شيري ان نرمين "الكرة" التي تلعب بها بين جميلة وزياد.



تعود شهيرة للبيت ويبدوا عليها الإرهاق والتعب، يدخل أكرم على شهيرة وهي تطلب السماح من الله، ويسألها عن سبب بكائها، تخبره انه قادمة من زيارة والده، تسأله عن سبب تواجده في البيت ويخبرها ان جميلة خطفت مي، تخبره شهيرة انها ستهتم بالأمر وتطلب منه ان يتركها وحدها.



يعد زياد لجميلة وجبه الفطار ويقدمها لها في مخدعها، تزور شهيرة جميلة وتعتذر لها عن عدم تواجدها بجانبها فترة انتظارا للحمل، وتخبرها جميلة ان اهتمامها انحصر فقط في الميراث وتطلب منها شهيرة عدم التنازل لها مؤكده انها لن تسرق حق اخوتها، تؤكد جميلة لوالدتها انها تتبعت امر الرجل الغريب رجب وتأكدت بعدم صله بشريف به، ترتبك شهيرة.



قصة مسلسل "جميلة"



جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.