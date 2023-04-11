محافظ الشرقية يُشارك في فعاليات الندوة التعريفية لبرامج الهيئة المصرية الأمريكية "فولبرايت"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري حيث قامت بوضع خطة طموحه للوصول لجميع العاملين بالوحدات المحلية القروية بهدف إتاحة الفرصة امام الجميع للاستفادة من البرامج التدريبية والمنح العلمية التي تساهم وبشكل كبير في تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركته فعاليات الندوة التعريفية لبرامج الهيئة المصرية الامريكية (فولبرايت) والفرص المتاحة للعاملين بالجهاز الإداري والمقامة بقصر ثقافة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ومراد رافت السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والدكتورة ماجي نصيف المديرة التنفيذية للهيئة المصرية (فولبرايت) والوفد المرافق لها والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية وعدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والمتقدمين للحصول على المنحة من العاملين بالجهاز الإداري.

أوضح المحافظ أن المحافظة انتهت من من تدريب 7 الاف متدرب منذ عام 2019 حتي الان لافتا الي أن الهدف من التدريب هو وضع اليه للتواصل بين جهات العمل المختلفة وتعزيز الثقة بالنفس لدى العاملين وبناء قدراتهم وتنميه مهاراتهم بما يعود على تحسين بيئة العمل وكذلك تعريف العاملين بالتوصيف الوظيفي لكل واحد منهم حتى يتمكن من اداء عمله على الوجه الاكمل لافتا الي ان هناك فرق بين التدريب والتعلم فالتعليم اكتساب معرفة والتدريب تنميه قدرات ومهارات قائلا نحن بحاجه للتدريب اولا لنستطيع ان ننجز الأعمال في ملفات التحول الرقمي والتغيرات المكانية والتي قطعنا بها شوطا كبيرا وحققنا فيها إنجازا غير مسبوق .

وقال محافظ الشرقية اليوم نشهد دوره تعريفيه لبرامج فولبرايت لاطلاع المتقدمين من العاملين بالجهاز الاداري على خطوات التقديم وآليه الحصول على المنحة المقدمة من الهيئة المصرية الأمريكية مؤكدا ان المحافظة سوف تقوم بتوفير كافة الاجواء المناسبة والدعم اللازم للمتقدمين لاجتياز اختبارات الحصول على المنحة حتى يستطيع المتدرب ان يطور من نفسه ويُساهم في بناء مجتمعه تنفيذا لخطة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها الدولة لتطوير العاملين بالجهاز الإداري لها وتحقيق التنمية المستدامة ومن ثم رؤية مصر 2030.

دعا المحافظ العاملين بالجهاز الإداري باغتنام فرص التدريب والتعليم التي يتم توفيرها داخل المحافظة وخارجها لافتا الي انه جاري اعداد الدراسات اللازمة لتوفير العائد المادي الخاص للمقبولين في المنحة ( المرتب ) بدون الحوافز وذلك ضمن خطة المحافظة في دعم الجادين والراغبين في التعليم والتعلم المستمر.

ومن جانبها وجهت المديرة التنفيذية للهيئة المصرية (فولبرايت) الشكر لمحافظ الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي لإتاحة الفرصة للعاملين بالجهاز الإداري للتقدم للمنح المقدمة من فولبرايت والتي تستهدف بناء كفاءات في المحليات ضمن برنامج الزمالة لإعداد القيادات الشابة ومتوسطي الحياة المهنية في (الصحافة- وإدارة الموارد البشرية - القانون وحقوق الانسان – السياسات البيئية وتغير المناخ – التخطيط الحضري والإقليمي ) بشرط الا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما وتستغرق مدة الدراسة عاما كاملا وبرنامج الحصول علي درجة الماجستير مدة الدراسة عامين وبرنامج المنح التدريبية في مجالات ( اللغات والصحافة والدراسات الإعلامية واللغويات ) مدة الدراسة 9 اشهر مشيرة الي أن معايير الاختيار تتضمن ان يكون المتقدم مصري الجنسية ويتمتع بالأهلية ولديه خبره في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات والحصول علي شهادة اجادة اللغة الإنجليزية عن طريق اجتياز اختبارات احد الجهات المعتمدة

بينما أوضح عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية أن برنامج فولبرايت هو أحد برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة الامريكية التي تهدف إلى تحسين العلاقات بين الثقافات والدبلوماسيات الثقافية والكفاءة بين الثقافات بين شعب الولايات المتحدة والدول الأخرى من خلال تبادل الأشخاص المعرفة والمهارات

واستعرض عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية خطوات التقديم للحصول على المنحة والشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين مؤكدا علي ضرورة التركيز خلال التقدم للمنحة والتي ستساهم في تغيير مجري حياه الفرد من خلال توفير المتطلبات العلمية والفرص والكفاءة والعمل علي تطوير امكانيات الفرد وكذلك الالتزام بالخطوات العلمية للتقدم في المنح وخاصة في ضوء دعم أجهزة المحافظة لتنمية القدرات والمهارات.