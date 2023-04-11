الخطيب يعقد جلسة مع كولر قبل مواجهة الرجاء المغربي

يعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل مباراة الرجاء المغربي المرتقبة يوم ٢٢ أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

تأتي الجلسة لدعم الجهاز الفني الوقوف علي احتياجات فريق الكرة قبل المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

كما يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري في النادي الأهلي من أجل بحث كافة الإجراءات الخاصة برحلة المغرب المرتقبة لخوض مباراة الرجاء المغربي يوم ٢٩ أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وعلمت "البوابة نيوز " أن الجهاز الإداري اقترب من إنهاء كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب.

وستكون مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي يوم ٢٢ أبريل الجاري في ستاد القاهرة.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات طاهر محمد طاهر لاعب الفريق في مباراة فاركو الجمعة القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب طاهر عن الحسابات الفنية للفريق في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة حيث يتم تجهيز اللاعب من أجل إعلان جاهزيته لمباراة فاركو القادمة.

من ناحية أخري كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس ما دار بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأحمد عبد القادر لاعب الفريق اثناء مراسم تسليم كأس مصر أمس للنادي الأهلي مؤكدة آن الخطيب عاتب اللاعب علي أزمته مع كولر التي حدثت بعد مباراة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أضافت: الخطيب لم يلتقي مع احمد عبد القادر لاعب الفريق منذ واقعة أزمته مع كولر والتي علي إثرها أعلن الأهلي تغريم اللاعب ماليا بسبب سلوكه المشين تجاه المدير الفني للفريق.