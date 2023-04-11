بعد 47 عاما على تأسيس "التجمع".. مارسيل سمير: الحزب علمنا كيفية تنظيم النضال الجماهيري

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه فى عيد ميلاد الحزب يجب أن أعبر عن فخرى أننى أحد أعضاء حزب التجمع الذى تعلمنا فيه متى نعارض، ومتى نؤيد، وفى كل الأحوال بوصلتنا هى مصلحة الوطن.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع لـ«البوابة نيوز»، أننا اكتسبنا فى حزب التجمع خبرات متعددة، ورأينا زملاء قدموا تضحيات دفاعا عن الوطن وحقوق المواطن المصرى خاصه العمال والفلاحين، مؤكدة أن حزب التجمع تأسس فى أبريل عام ١٩٧٦ بعد تحويل الثلاثة منابر، وضم التجمع عند تأسيسه نخبة متنوعة من الخبرات، ورموز الحركة الوطنية المصرية الذين تركوا بصمات واضحة فى تاريخ مصر تعلمنا منهم كشباب الحزب الكتير، ولا نزال نتعلم من كتابتهم والأوراق السياسية والبيانات والتصريحات الحزبية التى تعكس «مدرسة» فى السياسة المصرية.

وتابعت النائبة مارسيل سمير: «تعلمنا فى حزب التجمع كيفية تنظيم النضال الجماهيرى، وأهمية مناهضة الفكر المتطرف بفكر وثقافة بديلة، وانعكس ذلك فى مواقف الحزب الواضحة ضد حركة الإخوان الإرهابية وكل القوى الظلامية الأخرى، كما تعلمنا أيضا الاستقلال الوطنى، ورفض التدخلات الأجنبية فى الشأن الداخلى، ورفض كل محاولات الاستقواء بالغرب، والعديد من الأمور الأخرى».