ضبط 1494 كيلو سكر و952 زجاجة زيت تمويني مدعم بالشرقية

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وأثناء مرور الحملة على التجار التموينيين بإجراء جرد لكميات السلع التموينية الموجودة لدى تاجر تمويني كائن نشاطه بقرية العلاقمة أسفر الجرد عن قيام التاجر بالتصرف في كمية من السكر التمويني مقدارها 1494 كيلوجراما وكمية من الزيت التمويني مقدارها 952 زجاجة ببيعهما في السوق السوداء ، تبلغ قيمتهما الاجمالية مبلغ 38875.5 جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 5229 لسنة 2023 جنح ههيا.

وقامت الحملة كذلك بالمرور على المخابز البلدية بدائرة الادارة، وقد تمكنت أثناء المرور من ضبط مخبز لقيامه بالتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبزين آخرين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز أخر يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير عن ذلك محاضر إثبات الحالة اللازمة.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.