فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف ينجح في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم بالصدر

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف في إجراء جراحة نادرة عالية الخطورة لاستئصال ورم بالصدر، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، و الدكتور هشام بشرى المدير التنفيذي للمستشفيات و الدكتور أحمد الأشقر رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن هذا النوع من الأورام نادر الحدوث، وتكمن خطورة إجراء عملية الجراحة في كبر حجم الورم والتصاقه بالرئة والحجاب الحاجز وضغطه على قلب المريض حيث بلغ حجم الورم ٢٠× 14 سم ، الأمر الذى يحتاج إلى دقة ومهارة عالية للمحافظة على أعضاء الجسم المحيطة بالورم وإزالة الورم بالكامل دون حدوث نزيف شديد يعرض حياة المريض للخطر.

يذكر أن المريض حضر إلى مستشفيات جامعة بني سويف يعاني من نهجان وآلام بالصدر وتم تحضيره للجراحة وإجراء كل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة،وقد تعافى المريض البالغ من العمر 60 عاماً بسرعة وخرج من المستشفى بعد يومين فقط .

وقد تمت الجراحة بواسطة فريق الجراحة والتخدير المكون من الدكتور جهاد محمد مصطفى مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر والدكتورة دعاء معاذ والدكتور مصطفى المصري مدرس التخدير، والدكتور حسام مصطفى، والدكتور عبد الرحمن ربيع، مدرسين مساعدين جراحة القلب والصدر، والدكتور حسني محسن، والدكتور حسام عاطف أطباء مقيمين.