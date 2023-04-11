مقتل وإصابة 14 شخصا في إطلاق نار داخل بنك بولاية كنتاكي الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن مسلحا فتح النار داخل بنك في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، جنوب البلاد، ما أدي إلي مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه تم التعرف على المسلح على أنه كونور ستورجون، 25 سنة، والذي قالت الشرطة إنه موظف في البنك.

وأوضحت قائدة الشرطة في المدينة، جاكلين جوين فيلارويل للصحفيين، أن الضباط وصلوا خلال ثلاث دقائق إلى مكان الحادث وتبادلوا إطلاق النار مع المسلح، مما أسفر عن مقتل المسلح.

وأضافت "أطلق المشتبه به النار على الضباط. ثم رددنا بإطلاق النار وأوقفنا هذا التهديد،" متابعة "المشتبه به قتل".

وأكدت قائدة الشرطة أن مطلق النار بث جزءا من الهجوم على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.