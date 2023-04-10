اتحاد الكرة: ممر شرفي للفريق الخاسر بنهائي الكأس

أبلغ مسؤولو اتحاد الكرة إدارة ناديي الأهلي وبيراميدز على أن يقيم الفريق الفائز في المباراة المقامة بينهم حاليا علي استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر ممرًا شرفيًا للفريق الخاسر.

ووصل الفريقان إلي الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الاساسي بالتعادل الايجابي بهدف لكلًا الفريقين.

ويدير الحكم أمين عمر مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر.

