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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة: ممر شرفي للفريق الخاسر بنهائي الكأس

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أبلغ مسؤولو اتحاد الكرة إدارة ناديي الأهلي وبيراميدز على أن يقيم الفريق الفائز في المباراة المقامة بينهم حاليا علي استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر ممرًا شرفيًا للفريق الخاسر. 
ووصل الفريقان إلي الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الاساسي بالتعادل الايجابي بهدف لكلًا الفريقين.
ويدير الحكم أمين عمر مباراة الفريقين  في نهائي كأس مصر.
 

إدارة اتحاد الكرة ممر شرفي