ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات مسابقة أبطال تحدي الكى جى للمدارس الرسمية للغات بشمال سيناء

انطلاق فعاليات مسابقة
انطلاق فعاليات مسابقة أبطال تحدى الكى جى للمدارس الرسمية لل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بدء فعاليات مسابقة أبطال تحدى الكى جى للمدارس الرسمية للغات والتى يشرف عليها  توجيه عام رياض الاطفال  وبحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وخالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

والمسابقة تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة للطلاب عن طريق الألعاب،والمسابقة تحتوى على ٢٧ سؤال وهى نوعيات مختلفة من الاسئلة والتى منها "وضع الرقم على البطاقات حسب الرقم المطلوب" و وضع الشكل الهندسي على البطاقات حسب الشكل الهندسي المطلوب .

وقد قام وكيل الوزارة بافتتاح المسابقة والقي كلمة شكر فيها إدارة المدارس الرسمية للغات بقيادة على تشجيعه لإقامة هذه النوعيات من المسابقات كما أشاد بجهود توجيه عام رياض الأطفال  وذلك للتنوع في اسئلة المسابقة عن اسئلة المسابقة العام الماضي.

كما شاهد غرفة رياض الأطفال التى سيتم إهداؤها لمدرسة المجاهد محمد الغول والخاصة بتجهيز قاعة رياض الأطفال بالمدرسة وذلك تحت شعار "كلنا واحد " بالمدارس الرسمية للغات كما تابع النسخة الأولى من مسابقة أولمبياد الرياضيات والتى قام بها مدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المدارس الرسمية للغات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء