انطلاق فعاليات مسابقة أبطال تحدي الكى جى للمدارس الرسمية للغات بشمال سيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بدء فعاليات مسابقة أبطال تحدى الكى جى للمدارس الرسمية للغات والتى يشرف عليها توجيه عام رياض الاطفال وبحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وخالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

والمسابقة تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة للطلاب عن طريق الألعاب،والمسابقة تحتوى على ٢٧ سؤال وهى نوعيات مختلفة من الاسئلة والتى منها "وضع الرقم على البطاقات حسب الرقم المطلوب" و وضع الشكل الهندسي على البطاقات حسب الشكل الهندسي المطلوب .

وقد قام وكيل الوزارة بافتتاح المسابقة والقي كلمة شكر فيها إدارة المدارس الرسمية للغات بقيادة على تشجيعه لإقامة هذه النوعيات من المسابقات كما أشاد بجهود توجيه عام رياض الأطفال وذلك للتنوع في اسئلة المسابقة عن اسئلة المسابقة العام الماضي.

كما شاهد غرفة رياض الأطفال التى سيتم إهداؤها لمدرسة المجاهد محمد الغول والخاصة بتجهيز قاعة رياض الأطفال بالمدرسة وذلك تحت شعار "كلنا واحد " بالمدارس الرسمية للغات كما تابع النسخة الأولى من مسابقة أولمبياد الرياضيات والتى قام بها مدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه.