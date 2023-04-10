ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة: ملتقى لتشغيل "ذوي همم" في 6 شركات بالإسكندرية

...
...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع  6 شركات مشاركة وهي: شركة امريكانا لخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، و مستشفى إبراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره ، تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسئولي الشركات بقاعة المديرية، وحضر 35 من راغبى العمل وقد تم ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم ، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بذوي الهمم وتشغيلهم بوظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة  لهم من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة  لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات  من الجنسين بجميع التخصصات .

وقال وكيل مديرية القوى العاملة أنه تم عمل المقابلات لعدد 35 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

 

FB_IMG_1681149568697
FB_IMG_1681149568697
FB_IMG_1681149566563
FB_IMG_1681149566563
FB_IMG_1681149560879
FB_IMG_1681149560879
FB_IMG_1681149564365
FB_IMG_1681149564365
FB_IMG_1681149556442
FB_IMG_1681149556442
FB_IMG_1681149558783
FB_IMG_1681149558783
FB_IMG_1681149554518
FB_IMG_1681149554518
FB_IMG_1681149552479
FB_IMG_1681149552479
FB_IMG_1681149550265
FB_IMG_1681149550265
التنمية المستدامة ذوي الهمم فرص عمل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية مقابلات شخصية وزير القوى العاملة وزير القوى العاملة حسن شحاتة مديرية القوي العاملة