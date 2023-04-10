الخميس المقبل .. ليلة رمضانية للسيرة الهلالية بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ليلة رمضانية لفرقة عز الدين نصر الدين للسيرة الهلالية، يوم الخميس المقبل ١٣ أبريل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح النقابة.

يتضمن الحفل فقرات لفن المربع والموال وعرضًا لأجزاء من السيرة الهلالية، وتُختتم الليلة بفنون التحدي بالموال بين "ريس الموال" الزناتي عز الدين والشاعر الشعبي عز الدين نصر الدين.

تعد السيرة الهلالية أحد أهم كنوزنا الشعبية والنص الأعظم في سيرنا الحية التي تم ضمها لقائمة اليونسكو على قائمة الحفظ.

كما أن فرقة عز الدين من أبرع الفرق في رواية "الهلالية" فضلاً عن فنون المربع والموال والمواجهة بين الشعراء عبر الفنون القولية، وهي تنتمي لمحافظة سوهاج وتواصل الروايات القديمة التي تحافظ على بناء نص السيرة.

يقدم السيرة ونصوصها الشاعر والباحث مسعود شومان، رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية.