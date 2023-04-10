تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص بالجيزة لإنتاج الطحينة من بودرة السيراميك وقشر الفول السودانى والسمسم.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (المدير المسئول عن مصنع "دون ترخيص" لإنتاج الطحينة) كائن بدائرة مركز شرطة الصف، بالغش والتدليس وإنتاج (طحينة) من بودرة السيراميك وقشر الفول السودانى والسمسم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (5 طن بودرة سيراميك بدون بيانات – 5 طن قشر وكسر فول سودانى – 2,500 طن سمسم – 1 طن دقيق – 200 لتر زيت طعام) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

