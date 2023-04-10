الخميس.. حفل ثنائي العود على مسرح الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في التاسعة مساء الخميس المقبل 14 أبريل علي مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بمناسبة شهر رمضان الدعوة عامة لحضور الحفل.

كما أعد الثنائي برنامج فني مميز يتضمن العديد من المقطوعات الروحانية منها هلا رمضان تأليف دينا عبد الحميد ولأول مرة مقطوعة بعنوان ليالي الرياض تاليف غسان اليوسف بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأعمال التراثية منها مدام تحب بتنكر ليه لمحمد القصبجي ، يا مسافر وحدك ، كل ده كان لية لمحمد عبد الوهاب ويختتمان الحفل بالعزف علي عود واحد.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، معهد الموسيقى باسطنبول في تركيا، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .