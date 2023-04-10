ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و842 شاحنة و 40 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 338 شاحنة و 34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 504 شاحنات و 6 سيارة  . 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى POS ANGEL ، دليلة  و امل  بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس  فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة و امل  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1280 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري