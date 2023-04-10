أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و842 شاحنة و 40 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 338 شاحنة و 34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 504 شاحنات و 6 سيارة .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى POS ANGEL ، دليلة و امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة و امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1280 راكب بموانيها .
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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و842 شاحنة و 40 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 338 شاحنة و 34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 504 شاحنات و 6 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و842 شاحنة و 40 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 338 شاحنة و 34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 504 شاحنات و 6 سيارة .