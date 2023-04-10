بالصور.. رفع 222 حالة إشغال وتحرير 8 مخالفات بيئية في حملة مكبرة بالدقي

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق ورفع جميع إشغالات الباعة الجائلين،وذلك برئاسة اللواء ايهاب خلاف نائب مدير امن الجيزه واللواء هشام عبد الصمد ومدير شرطه مرافق الجيزه والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطه مرافق الدقي ومباحث المرافق باستمرار شن الحملات اليومية،تمكنت الحملة من ضبط 222حالة أشغال متنوعة علي الطريق العام ما بين كراسي وترابيزات واستاندات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع منها "شارع التحرير وشارع نادي الصيد وميدان الجمهوريات"، وتم خلال الحملة تحرير عدد 8 مخالفات بيئية بعدم وضع سله قمامه امام المحلات التجاريه، كما قام رئيس الحي بمراجعة تراخيص المحلات والأكشاك في خط سير الحملة مع التوعية لشترطات الترخيص لكل نشاط،وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.