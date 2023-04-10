الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

اتفقت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي مع عبد القادر كوليبالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على فسخ التعاقد بالتراضي، وحضر الجلسة كل من: ابراهيم نصر رئيس لجنة التعاقدات الذى قام بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن أشرف عبدالكريم والإدارة القانونية برئاسة المستشار أدهم حميده، وقد أتمت الإدارة القانونية والتعاقدات وشؤون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب على 10 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب كان بقيمة 740 الف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه مليون جنيه.. شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط وكان ذلك في مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة بديلا لأحمد مدبولي في الدقيقة 78.

وبذلك يكون مجلس الإسماعيلي قد وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب، ويأتي ذلك فى إطار سياسة مجلس إدارة النادى لتصحيح الأوضاع داخل النادى والتي تسببت فى تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفاده فنية وفى ظل الازمة المالية الطاحنة التى يعانى منها النادى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النادي يعاني حاليا من مشاكل قديمة يطالب فيها لاعبون أجانب بمستحقاتهم من خلال قضايا مرفوعة على النادى فى المحكمة الدولية، ويسعى المجلس الحالى لإنهاء مثل هذه الأزمات بشكل يتناسب مع ظروفه المالية الصعبة وحتى لا تتسبب مثل هذه القضايا فى عرقلة مسيرة الفريق في المستقبل.