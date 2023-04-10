بريجوجين: قوات كييف تجهّز 200 ألف مقاتل للهجوم المضاد

كشف مؤسس قوات "فاجنر" الروسية، يفجيني بريجوجين، أن قوات كييف تجهز 200 ألف مقاتل لشن هجوم مضاد على الجيش الروسي، مؤكدا ضرورة عدم الاستهانة بالعدو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال بريجوجين: "حشدوا حوالي 200 ألف فرد، ووفقا لبعض المصادر، قد يصل قوام الحشود 400 ألف فرد... لا يمكن الاستهانة بهذه القوة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن القيادة الأوكرانية اضطرت لنقل قوات النخبة التي كانت قد أعدتها للهجوم المضاد الذي طال الحديث عنه، إلى أرتيوموفسك.

وأدى ذلك إلى خسارة استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، التي سعت للاحتفاظ بأفضل قواتها العسكرية المدربة والمجهزة للهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان جاجين، أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه، مهما حشد من قوات، ومهما كان حجم الدعم الغربي له.