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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية
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أبلغت قوات حفظ السلام الروسية عن حدوث انتهاك لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نشرة دورية لوزارة الدفاع الروسية بشأن أنشطة قوة حفظ السلام في منطقة نزاع ناجورني كاراباخ اليوم الأحد إنه لم يصب أحد بأذى في الواقعة.

وأضافت أن هناك "أنباء عن انتهاك لوقف اطلاق النار في منطقة مارتوني. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات".

وبحسب الوزارة، فإن عملية التأكد جارية. وأضاف البيان أن "قوات حفظ السلام الروسية تواصل على مدار الساعة مراقبة وقف إطلاق النار في 30 نقطة مراقبة".

قوات حفظ السلام الروسية إطلاق النار ناجورنو كاراباخ وزارة الدفاع الروسية