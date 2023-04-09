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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تصفية عنصرين تابعين لـ داعش خلال عملية أمنية جنوب غربي أفغانستان

القوات الخاصة الأفعانية
القوات الخاصة الأفعانية
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تمكنت القوات الخاصة الأفعانية من تصفية عنصرين من جماعة "داعش" الإرهابية، بينما ألقت القبض على آخر خلال عملية أمنية استهدفت مخبأ في محافظة نيمروز جنوب غربي البلاد.

وقال مسئول إدارة الثقافة والإعلام في محافظة نيمروز، مفتي حبيب الله إلهام -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد- إن المداهمة التي وقعت بمقاطعة سيد آباد أثارت اشتباكًا استمر لدة 30 دقيقة، مضيفا أنه لم تقع إصابات بين صفوف القوات أو المدنيين، وأنه تم مصادرة بعض المعدات العسكرية.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الفرع التابع لجماعة "داعش" في ولاية خراسان غربي البلاد يعد منافسا رئيسيا لحركة طالبان منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان خلال أغسطس عام 2021.

القوات الخاصة الأفعانية داعش خراسان