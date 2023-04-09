نهائي كأس مصر.. مشوار الأهلي وبيراميدز في البطولة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع من مساء غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022.

وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد مشوار صعب، في رحلة البحث عن اللقب.

مشوار الأهلي نحو النهائي

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الـ16 بالفوز على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف سجله أحمد عبد القادر في دور الـ32، ثم اطاح بفريق مصر المقاصة بنفس النتيجة في دور الـ16، بهدف رامي ربيعة من ضربة جزاء.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1 وسجل وقتها كريم فؤاد للأحمر، بينما تخطى المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقبة سموحة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي بأهداف أحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا".



وخلال مشواره في كأس مصر سجل الأهلي 6 أهداف واستقبل هدفين فقط، ويعد أحمد عبد القادر هداف الفريق بهذه النسخة برصيد هدفين.

طريق بيراميدز إلى النهائي

تأهل فريق بيراميدز في دور الـ32 على حساب لافيينا بهدف أحرزه أحمد سامي، ثم تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16، بنتيجة 2-1 سجل ثنائية بيراميدز فخر الدين بن يوسف وإسلام عيسى.

وفي ربع النهائي حقق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو الفوز على البنك الأهلي، بهدف رمضان صبحى، ثم تخطى عقبة الزمالك حامل اللقب في نصف النهائي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليضرب موعدا مع الأهلي في النهائي.

وسجل بيراميدز 5 أهداف خلال مشواره في هذه النسخة واستقبل هدفين فقط أيضا.