رئيس "التنمية الأفريقي": مصر خسرت الكثير بسبب قلة السياحة أثناء جائحة كورونا

قال رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديشينا، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة مع كثرة الدول التي أصابتها جائحة كورونا و كانت تعتمد على السياحة، كمصدر دخل رئيسي وتضررت كثيرا من الامر، موضحا ان مصر خسرت الكثير بسبب قلة السياحة أثناء جائحة كورونا، لكن الدول تحاول التعافي من الجائحة بعدة طرق منها الصناعة.

وأضاف أديشينا، خلال حواره فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاحد، أن أسعار البضائع العالمية تعافت بعد جائحة كورونا، وأسعار المواد والمعادن استعادت عافيتها، فهناك الكثير من عمليات التعافي بالقارة، ومازالت هناك بعض التحديات ويحاول الجميع مكافحة التضخم.

وتابع رئيس بنك التنمية الأفريقي:عندما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كانت إفريقيا تعاني من الأزمات العالمية وأصبحت ضعيفة للغاية لأنها كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيرادها للقمح والذرة والحبوب والزيوت، وسببت الحرب الكثير من المخاطر على الأمن الغذائي، وما فعلناه في البنك أننا أنشأنا مؤسسة تبلغ تكلفتها مليار ونصف المليار دولار لمحاولة تجاوز هذا الأمر.

وأردف أديشينا: "أفريقيا لن تستجدي الغذاء من دول العالم، وأنشأنا الصندوق لدعم 20 مليون مزارع في 34 دولة، لإنتاج القمح والأرز والذرة، وكذلك الزيوت وإنتاج 38 مليون طن من الغذاء في حين أننا نستورد 30 مليون طن من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني إضافة ما قيمته 8 ملايين طن، وهذا يعني أننا نسير بالطريق الصحيح".