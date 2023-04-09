المؤبد لمتهمين سرقا تروسيكل ودراجة وهاتف بـ الإكراه في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 7 عام 2022 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها "ا.ب.ص" و"م.م.ا" بسرقا المنقولات وهي عبارة عن دراجة الية وتروسيكل وهاتف محمول والمملوكين للمجني عليهما ماجد السيد السيد كعكوره، ومحمد ماجد السيد السيد كعكوره، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أشهرا في وجههما سلاحين ابيضين مطواة مهددين بها اياهما مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما، وتمكننا بتلك الوسيله القصرية من الاستيلاء على المنقولات خاصتهما كرها عنهما، واحرزا بغير ترخيص سلاحين ابيضين مطواة.

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند اليهما والزمتهما المصاريف الجنائية.