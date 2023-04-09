إعلان بنك مصر يحصد 500 ألف إعجاب و140 مليون مشاهدة على مواقع التواصل

الأحد 09/أبريل/2023 - 03:00 م

أشعل بنك مصر من جديد حماس الاعلانات الرمضانية بإعلانه الجديد " جوايا نور ماينطفيش " وتصدره السباق الرمضاني، والذي لاقى رواجا كبيرا وإعجابا لدى الجماهير المصرية والعربية، حيث استطاع خلال فترة وجيزة وتحديدا في يوم 18 رمضان تخطي حاجز ال 140 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وانستجرام وتيك توك وغيرها من مواقع التواصل وتحصد اكثر من 500 ألف اعجاب، بالإضافة الي تصدر الاغنية قوائم الأكثر استماعا علي منصة انغامي لثلاثة أيام متتالية وسماع الاغنية بملايين المرات علي منصات الموسيقي مثل انغامي و سبوتي فاي وسوندكلود وديزير و امازون ميوزيك و أي تيونز.

تبعث كلماته على العزيمة والإصرار والتحدي، وهو النمط الذي ينتهجه بنك مصر ويستهدف من خلاله اعطاء جرعة التفاؤل واشعال الحماس بكلمات ومعاني نحتاجها جميعا في هذا الوقت للعمل على رفع الروح المعنوية، كما استهدفت الحملة تأسيس وترسيخ روح التحدي القادرة على تخطي كافة العقبات ووصوله إلى أهدافه وتحدي المستحيل بل وهزمه.

ويعد إعلان بنك مصر الجديد طاقة إيجابية للكثير من الشباب في كل المجالات، وقد تم تداول ومشاركة الاعلان على نطاق واسع بين العديد من الفئات المجتمعية، بالإضافة الي استخدامه على كافة منصات التواصل الاجتماعي وعمل فيديوهات خاصة بهم مستخدمين اغنية "جوايا نور ماينطفيش" تعبيرا عن روح الأمل والتحلي بالثقة بالنفس والايمان بالله مما نشر روح الإيجابية والتفاؤل، هذا ورغم تنافسية الحملات الإعلانية في الماراثون الرمضاني إلا أن إعلان بنك مصر يُعد النموذج الأنجح والمتفرد.

وتحاكي كلمات الأغنية نموذج الشاب الذي يتعرض لكثير من الضغوطات ويتحداها ويتفوق عليها بتصميمه وعزيمته، ويثق في قدرة الله سبحانه وتعالى ومن ثّم قدراته وإمكاناته لتخطى الشدائد والآلام مهما الزمن قسى ومهما اشتدت الريح أو نزلت به النوازل.