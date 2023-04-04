«aiBANK» يقدم «حساب توفير بلس» بعائد تنافسي يصل إلى 14%

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 03:43 م

أعلن بنك الأستثمار العربى aiBANK، عن فتح حساب توفير بلس بعائد تنافسي يصل إلى 14% بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب مع الحصول على الامتيازات الآتية:

إصدار بطاقة خصم مباشر مجانًا.

دورية صرف العائد على حساب توفير شهري.

يتمتع بشبكة من الصرافات الآلية تغطى معظم أنحاء الجمهورية يمكن من خلالها السحب والإيداع.

وشارك البنك مؤخرا في اليوم العالمي للمرأة وذلك ضمن فعاليات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع خاصة المرأة من الوصول الى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي جميع الاحتياجات.

وتأتي مشاركة البنك في المبادرة من خلال إتاحة فتح الحسابات الجارية بدون مصاريف ودون حد أدنى ومن سن 16 سنة بدون ولي.

وكذلك إصدار بطاقات aiBANK المختلفة (بطاقة الخصم المباشر – البطاقة الائتمانية – البطاقة المدفوعة مقدما) وتقدم هذه الخدمات مجانا حتى نهاية شهر مارس 2023.

كما حرص البنك على تلبية احتياجات عملائه من ذوى الهمم وذلك بإطلاق بطاقة مدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر ونموذج فتح حساب بطريقة برايل، إلى جانب العمل على توفير ماكينات الصراف الآلي (ATMs) المخصصة لذوي الهمم من خلال فروع في عدة مناطق (فرع اركان مول، فرع ستريب مول وفرع البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة)، بالإضافة الى ATM Drive Thru في Cash in Dash بالتجمع الخامس.