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السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تتسلم 423 طنا من معدات الطاقة من ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا
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 أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم السبت، أن بلاده تسلمت معدات طاقة بإجمالي أوزان بلغت 423 طنًا من ألمانيا. 
وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية - حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية – أن  "جالوشينكو أعرب عن خالص تقديره وشكره، خلال لقائه وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية يورج كوكيز، لألمانيا على مساعدتها ودعمها لقطاع الطاقة الأوكراني".
وأكد وزير الطاقة الأوكراني أهمية إسهام ألمانيا في صندوق دعم الطاقة الأوكراني الذي تم إنشاؤه في أمانة مجتمع الطاقة بمبلغ 129.5 مليون يورو.
يُشار إلى أن المبلغ الإجمالي للمساهمات في صندوق دعم الطاقة الأوكراني يبلغ بالفعل 190 مليون يورو، علما بأن هذه الأموال مخصصة لشراء المعدات والوقود والخدمات لشركات الطاقة الأوكرانية.

ألمانيا معدات طاقة أوكرانيا