بولندا تستقبل 24 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا

السبت 01/أبريل/2023 - 10:21 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، وصول نحو 24 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير من العام الماضي إلى نحو 10.8 مليون لاجئ وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن حوالي 31 ألف شخص غادروا بولندا أمس الجمعة ليعودوا إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم تجاوز 8.9 مليون شخص.

وكان المكتب الرئاسي البولندي قد أعلن - في وقت سابق من مارس الماضي - أن قرابة 1.3 مليون لاجئ أوكراني مازالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.