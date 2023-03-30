قريبًا.. "وادى دجلة" يرفع قيمة العضوية إلى 250 ألف جنيه ويفتتح 4 أندية جديدة خلال عامين بالقاهرة والمحافظات

الخميس 30/مارس/2023 - 02:51 م

تعلن إدارة أندية وادى دجلة، عن خطة مستقبلية تستهدف زيادة عدد الفروع إلى 13 فرعًا بحلول عام 2025 من خلال افتتاح 4 أندية بالقاهرة الكبرى والدلتا والصعيد خلال العامين المقبلين، إضافة إلى زيادة العضوية بقيمة 100 ألف جنيه على مدار التسعة شهور المقبلة، تبدأ برفع قيمة العضوية 50 ألف جنيه لتصل إلى 250 ألف جنيه قبل عيد الفطر، ثم زيادة بنفس القيمة لتصل العضوية إلى 300 ألف جنيه قبل نهاية العام الجاري.

وخلال 20 عامًا، نجحت أندية وادى دجلة في تطوير وقيادة الاستثمار الرياضي في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من الفروع بلغت 9 فروع في القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، ووفرت منشآت رياضية على أعلى مستوى ووفرت بيئة اجتماعية وثقافية مميزة لأعضائها، كما استطاعت من خلال أكاديميات يديرها مدربين محترفين بخبرات أجنبية في اكتشاف مواهب وإعداد أبطال بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وبدأت سلسلة أندية وادى دجلة من منطقة المعادي بالقاهرة عام 2002 قبل أن تصل إلى أهم المناطق في القاهرة الكبرى خلال 12 عامًا فقط، حيث تم افتتاح نادي النخيل بمنطقة التجمع الأول عام 2007، يليه نادي أكتوبر 1 عام 2010 بمدينة 6 أكتوبر، أعقبه افتتاح نادي شيراتون عام 2012، ثم نادي أكتوبر 2 بمدينة 6 أكتوبر عام 2013.

استمر توسع أندية وادى دجلة ليشمل عروس البحر المتوسط، وتم افتتاح نادي محرم بك بالإسكندرية عام 2018، اتبعه نادي اللوتس بالتجمع الخامس عام 2019، وتم افتتاح ناديين في أسيوط ودمياط عام 2022، وتعتزم إنشاء أندية أخرى جديدة في القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد.

بالإضافة إلى فرعين لـWaterfront في موقعين مميزين في قلب منطقة المعادي على كورنيش النيل مباشرة، وفرع آخر-تحت الإنشاء-في منطقة ميامي بالإسكندرية على البحر مباشرة، ويقدم هذا المفهوم الجديد تجربة اجتماعية غير مسبوقة للأعضاء، يمكنهم من خلالها الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وتقضية وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء بعيدة عن حياة المدينة.