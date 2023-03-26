روسيا: مقتل أكثر من 400 جندي أوكراني وتدمير مروحية و14 مسيرة خلال 24 ساعة

الأحد 26/مارس/2023 - 03:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 440 جنديا أوكرانيا وتدمير مروحية و14 مسيرة على محاور القتال خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه على محور كوبيانسك تم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وعلى محور كراسني ليمان نحو 90 جنديا، وما يزيد على 200 جندي بمحور دونيتسك، و60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، إضافة إلى نحو 20 جنديا على محور خيرسون.

وأضاف كوناشينكوف أن تم أيضًا تدمير 6 مدافع هاوتزر D-30، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة "أكاتسيا"، وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفعا ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومحطتي رادار لمكافحة البطاريات AN / TPQ-50 أمريكية الصنع، ومستودعي ذخيرة في دونيتسك وخاركوف، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وأوضح أنه تم إصابة 84 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة، بالإضافة إلى إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في دونيتسك.