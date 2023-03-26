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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط "نابلس" ويعتقل فلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط "نابلس" بشمال الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "حوارة" أمام الخارجين من المدينة، كما أغلقت كل من بوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غرب نابلس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس مغلق أمام الداخلين، ويشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش. وشهد حاجز صرة تفتيشًا دقيقًا وأزمة خانقة للخارجين.
وعلى صعيد مُتصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة "حوارة"، جنوب نابلس، والتي شهدت أمس إطلاق نار أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين وقت الإفطار.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المواطنين الفلسطينيين جرى اعتقالهما بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
 

الاحتلال الإسرائيلي نابلس الضفة الغربية