الغذاء الأوكرانية: زرعنا 293 ألف هكتار بالحبوب والمحاصيل البقولية ومحاصيل الربيع‎‎

السبت 25/مارس/2023 - 10:41 ص

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، أن المزارعين في 18 منطقة في جميع أنحاء البلاد بدأوا في زراعة محاصيل فصل الربيع، وقاموا بالفعل بزراعة 293 ألف هكتار بالحبوب والمحاصيل البقولية.

وذكرت الوزارة - في تقرير نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن من بين ذلك 76.1 ألف هكتار تم زراعتها بمحصول القمح الربيعي و168.1 ألف هكتار بالشعير الربيعي و35.3 ألف هكتار بالبازلاء و14 ألف هكتار بالشوفان.

وأشار إلى زرع ما يقرب من 210 آلاف هكتار بالحبوب والمحاصيل البقولية خلال الأسبوع الماضي، وكانت منطقة ترنوبل في الصدارة بـ 47.2 ألف هكتار.

وإجمالا، زرع المزارعون في هذه المنطقة بالفعل 67.6 ألف هكتار بمحاصيل الربيع، أما في مناطق فينيتسا وفولين وريفني وخميلنيتسكي وتشيركاسي، بدأ المزارعون بزرع بنجر السكر، كما بدأت منطقة أوديسا بذر بذور عباد الشمس.

وبحسب الوزارة، فإن ما يقدر بنحو 570 ألف هكتار ستُزرع بمحاصيل الربيع في عام 2023، وذلك أقل بمقدار 206.5 ألف هكتار عن العام الماضي.