سلاح الجو الأوكراني يشن 13 غارة على مواقع روسية

الخميس 23/مارس/2023 - 09:59 ص

شن سلاح الجو الأوكراني ضربة واحدة على نظام صواريخ دفاع جوي روسي، بالإضافة إلى 12 غارة على أفراد الجيش الروسي ومجموعات من المعدات العسكرية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه بالإضافة إلى الضربات الجوية أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية، موقع قيادة روسي وثلاث مجموعات من أفراد الجيش الروسي ومستودع ذخيرة ونظام حرب إلكتروني، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية شن عمليات هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، وفي بقية الاتجاهات، تقوم القوات الروسية بالدفاع.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، صد الأوكرانيون 83 هجوما في القسم الشرقي من الجبهة.

كما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 168 ألفا 150 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و570 دبابة و6 آلاف و898 من المركبات المدرعة و2608 من النظم المدفعية و511 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و273 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و290 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و452 من المركبات وخزانات وقود و2203 طائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إسقاط 909 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.