بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 23/مارس/2023 - 02:13 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، حفل افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم «البوابة نيوز» بثًا مباشرًا من فضائية «dmc» لمشاركة الرئيس السيسي العمال والمواطنين في سحور أولى ليالي رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي، مشروع تنفذه شركة المقاولون العرب، ويقع وسط الحي الحكومي بارتفاع يصل إلى حوالى 24 مترا، فهو يعد أعلى نقطة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محتويات مركز مصر الثقافي الإسلامي

يضم بداخله مسجد مصر الذى تبلغ مساحته حوالى 19 ألف و100 مترا مربعا، ويحتوي المسجد على 3 مداخل و3 قباب إسلامية، ومأذنتين، و6 قاعات لكل منها قبة إسلامية، كما تقع بداخل المركز دارا يتم فيها تحفيظ القراْن، مكونة من عدد 30 غرفة.

ويضم المركز مبنى للقاعة الغربية، التي مساحتها 2800 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مبنى للقاعة الشرقية مساحته 3055 متر مربع، هذا بالإضافة إلى مبنى خدمى غربي، ومبنى خدمى شرقى، ويوجد داخل مركز مصر الثقافى الإسلامي مركزا للتجارة تبلغ مساحته حوالي 6000 مترا مربعا.